Rai palinsesti day time 2024-2025 | pioggia di novità in arrivo per l’autunno

L’autunno 2024 promette di essere un vero e proprio terremoto nel daytime Rai, con una pioggia di novità e innovazioni. Mentre si avvicina la presentazione ufficiale dei palinsesti il 27 giugno a Napoli, l’azienda lavora senza sosta per definire gli ultimi dettagli di un’offerta televisiva che potrebbe segnare un importante nuovo inizio. Resta con noi per scoprire tutte le anteprime di questa rivoluzione televisiva!

Si preannuncia un autunno ricco di novità per il day time Rai. In vista della presentazione ufficiale dei palinsesti, prevista per il 27 giugno a Napoli, fervono in azienda le trattative e i colloqui per definire gli ultimi dettagli dell’offerta televisiva. Secondo le indiscrezioni raccolte, la prossima stagione potrebbe essere quella con il più alto tasso di rinnovamento degli ultimi anni. Leggi anche: Svolta inaspettata in Rai: la decisione dell’ultimo minuto su Stefano De Martino “Domenica In” verso una conduzione a tre. Uno dei principali cambiamenti riguarda ‘Domenica In’, storico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai1. 🔗 Leggi su Tvzap.it