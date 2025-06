Rai | palinesti Fialdini verso conferma la domenica

La Rai conferma i palinsesti e rassicura i fan di 'Da noi... A ruota libera', che tornerà la prossima stagione nella sua collocazione domenicale, dopo 'Domenica In'. Restano ancora da definire i dettagli per il futuro del programma di Nunzia De Girolamo, ma l'attenzione è tutta puntata su un ritorno stabile per Fialdini, segnale di una programmazione più solida e coinvolgente.

ROMA – Schiarita nei palinsesti Rai. Salvo ribaltoni dell’ultima ora il programma ‘Da noi. A ruota libera’ condotto da Francesca Fialdini su Rai1 andrà in onda la domenica anche nella prossima stagione come previsto nel contratto. Lo apprende LaPresse. Andrà in onda dopo ‘Domenica In’ e non verrà spostato al sabato, com’era stato ventilato. A questo punto bisognerà trovare una collocazione al programma di Nunzia De Girolamo che sarebbe dovuto andare la domenica. Confermato il nuovo format di Elisa Isoardi il sabato pomeriggio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rai: palinesti, Fialdini verso conferma la domenica

In questa notizia si parla di: fialdini - domenica - palinesti - conferma

“Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 maggio 2025 - Domenica 18 maggio 2025 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1, alle 17.20. Un nuovo appuntamento di stagione nel quale la conduttrice accoglie ospiti e racconta storie coinvolgenti, in un mix di emozioni e approfondimenti.

Palinstesti Rai 2025-2026, Francesca Fialdini confermata alla domenica. Promossa De Girolamo; Da noi… a Ruota Libera; Fialdini torna su Rai 1 con Raffaeli e Mancinelli.

Rai: palinesti, Fialdini verso conferma la domenica Lo riporta lopinionista.it: A ruota libera' condotto da Francesca Fialdini su Rai1 andrà ...