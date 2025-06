Rai la protesta dei precari a viale Mazzini per il giusto contratto

Un movimento silenzioso ma deciso si sta facendo largo tra le mura di Viale Mazzini, dove i precari delle più celebri trasmissioni della Rai hanno scelto di scendere in piazza per rivendicare un contratto giusto e dignitoso. La loro protesta, forte e determinata, evidenzia le sfide di un settore che, pur essendo cuore del servizio pubblico, troppo spesso lascia i suoi lavoratori dietro le quinte. Un gesto che potrebbe segnare una svolta nel riconoscimento dei diritti di chi dà vita alla televisione italiana.

Un nutrito gruppo di precari Rai delle trasmissioni di approfondimento più note, da "Report" a "Presa diretta" e "Mi manda Raitre", oggi alle 12 manifesterà davanti alla sede di viale

