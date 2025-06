Rai i giornalisti dei programmi in piazza contro l'esodo verso i Tg regionali per le assunzioni

Una mobilitazione senza precedenti scuote la Rai, con giornalisti in piazza protestando contro l'esodo verso i Tg regionali e le assunzioni. La solidarietà si estende dai leader politici come Giuseppe Conte e Angelo Bonelli fino a figure del mondo dello spettacolo come Manuel Agnelli. Una dimostrazione che il cuore dell'informazione italiana batte forte: la libertà di stampa e il rispetto per i professionisti sono valori fondamentali da difendere. Continua a leggere.

In solidarietà con i giornalisti Rai ci sono i leader di M5S e Avs Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Presente anche il Pd con i parlamentari Walter Verini e Gianni Cuperlo oltre che esponenti del mondo dello spettacolo come Manuel Agnelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giornalisti - programmi - piazza - esodo

in preparazione della MARCIA PER LA PACE MIRANO-SPINEA di sabato 24 maggio (partenza alle 9 dalla piazza di Mirano), assieme a Compagno è il Mondo - Venezia ANPI Venezia - Comitato Provinciale InMarcia per la Pace e Esodo associazione abbia Vai su Facebook

Rai, i giornalisti dei programmi in piazza contro l'esodo verso i Tg regionali per le assunzioni; Programmi Rai, no all’esodo di giornalisti verso le sedi regionali. In piazza il 12 giugno; Rai, i CdR boccino accordo.

Programmi Rai, no all’esodo di giornalisti verso le sedi regionali. In piazza il 12 giugno articolo21.org scrive: Nonostante le richieste dei lavoratori, i vertici della Rai sembrano intenzionati a perseguire l’intento di porre le giornaliste e i giornalisti che lavorano nei programmi dinanzi a un bivio: continua ...