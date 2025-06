Rai 1 l' ultima di Spalletti? L' Italia tira nonostante tutto

non solo riacceso l'entusiasmo degli italiani, ma ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, la passione per il calcio e la speranza nel futuro restano intatte.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Italia-Moldavia Rai 1) C’era molta attesa nel mondo pubblicitario per l’impatto che avrebbero avuto le polemiche a seguito della sconfitta con la Norvegia e dell’esonero del ct Spalletti. Qualcuno temeva una certa disaffezione dopo tali vicende ma non è andata così. La partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali vinta con la Moldavia ha tenuto in prime time su Rai 1 un’audience media di oltre 7,7 milioni di spettatori con un ottimo 39% di share e picchi oltre il 40% nel secondo tempo. Pur non trattandosi di un avversario blasonato, è stato consolante l’andamento della curva con punte al 42% in momenti chiave come i due nostri gol o la rete annullata dal Var ai moldavi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rai 1, l'ultima di Spalletti? L'Italia tira, nonostante tutto

