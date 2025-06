Ragazzo rapinato e sfregiato in pieno giorno a Soncino arrestato 18enne | il furto e le minacce ai testimoni

Un drammatico episodio scuote Soncino: un ragazzo di appena 18 anni è stato arrestato dopo aver rapinato e sfregiato un coetaneo in pieno giorno. La sua furia, culminata con minacce ai testimoni, ha lasciato la comunità sotto shock. Un monito forte sull’importanza della sicurezza e della giustizia, che ci invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni impulsive.

Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Soncino per rapina aggravata e lesioni personali, dopo aver aggredito un coetaneo con un coltello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ragazzo rapinato e sfregiato in pieno giorno a Soncino, arrestato 18enne: il furto e le minacce ai testimoni

Ragazzo rapinato e sfregiato in pieno giorno a Soncino, arrestato 18enne: il furto e le minacce ai testimoni; Soncino. Rapina, un diciottenne arrestato dai carabinieri. Ora è in carcere a Cremona; Soncino: arrestato il 18enne che lo scorso 10 aprile si era reso responsabile di una rapina violenta. Armato di coltello aveva colpito al volto un giovane per rubargli il portafogli.

Soncino: arrestato un 18enne Si legge su cremonaoggi.it: I carabinieri della Stazione di Soncino hanno arrestato e accompagnato in carcere un 18enne, con precedenti di polizia a carico e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, ...