Ragazzo in fin di vita a Torremaggiore rinviati i festeggiamenti in onore del santo patrono

A Torremaggiore, il cuore della comunità si ferma in segno di rispetto e solidarietà: i festeggiamenti in onore del santo patrono, originariamente programmati dal 13 al 16 giugno, sono stati rinviati a data da destinarsi a causa di una grave emergenza sanitaria. La decisione, presa in accordo tra autorità civili e religiose, testimonia l’unità e la sensibilità di una comunità che mette al primo posto la salute e il rispetto reciproco.

Sono rinviate a data da destinarsi le celebrazioni religiose e civili in onore del santo patrono a Torremaggiore, previste dal 13 al 16 giugno. La decisione, presa di concerto dal sindaco Di Pumpo con Don Antonio Soccio (parroco di Santa Maria della Strada) e il Presidente del Comitato Festa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ragazzo in fin di vita a Torremaggiore, rinviati i festeggiamenti in onore del santo patrono

In questa notizia si parla di: torremaggiore - onore - santo - patrono

a Torremaggiore c'è la festa patronale in onore di San Sabino: ecco il programma - a Torremaggiore, la magia delle tradizioni si accende per la Festa Patronale di San Sabino, un evento che unisce fede, cultura e comunità in un crescendo di emozioni dal 13 al 16 giugno.

La Comunità della Chiesa Madre San Nicola celebra l' Eucaristia in onore del Santo Patrono San Sabino ?. LUNEDÌ 9 GIUGNO, ORE 19.00 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA STRADA Vai su Facebook

Ragazzo in fin di vita a Torremaggiore, rinviati i festeggiamenti in onore del santo patrono; Torremaggiore, rinviati i festeggiamenti in onore di San Sabino dopo il grave episodio di cronaca; Programma completo della Festa Patronale di San Sabino a Torremaggiore dal 13 al 16 giugno 2025.

RINVIATA Torremaggiore, rinviati i festeggiamenti in onore di San Sabino dopo il grave episodio di cronaca Lo riporta statoquotidiano.it: Torremaggiore (Foggia) – A seguito del gravissimo episodio che ha coinvolto un giovane concittadino, rimasto ferito in circostanze ancora ...