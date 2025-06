Ragazzo accoltellato durante la fiera d paese | due in manette

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in scena di violenza a Darfo, dove un ragazzo è stato accoltellato durante la fiera di paese. Le forze dell'ordine hanno rapidamente risposto, arrestando due giovani nordafricani di 19 e 20 anni, accusati di aver scatenato un episodio brutale per motivi futili. La scoperta di queste responsabilità porta alla luce l’importanza della sicurezza nei momenti di aggregazione, sottolineando come la giustizia possa fare la differenza.

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani nordafricani, di 19 e 20 anni, accusati di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 15 febbraio in Piazza Mercato a Darfo. L'episodio, scaturito per futili motivi, si è consumato al termine.

