Ragazzino di 16 anni muore nella Martesana | si era tuffato insieme a un amico

Un pomeriggio estivo di spensieratezza si è trasformato in tragedia nelle acque del Naviglio Martesana. Un ragazzino di soli 16 anni, deciso a sfuggire alla calura, ha deciso di tuffarsi con un amico, ma una forte corrente lo ha travolto, lasciando tutti senza parole. La comunità piange la perdita di un giovane che, purtroppo, non ha avuto scampo. La vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare i rischi in ambienti naturali.

Il tuffo per scappare dalla calura estiva, poi la forte corrente lo ha trascinato via. E per lui non c'è stato nulla da fare. Un ragazzino di 16 anni è morto nelle acque del Naviglio Martesana nel pomeriggio di giovedì 12 giugno. Il tuffo e l'allarme Tutto è accaduto intorno alle 13, come.

