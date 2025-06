Ragazza investita dal treno paura in stazione

Un pomeriggio di tensione e speranza si è vissuto questa sera presso la stazione di Lavinio, quando una ragazza è stata investita da un treno. Immediate le operazioni di soccorso e il trasporto in eliambulanza verso l’ospedale San Camillo di Roma, dove ora lotta tra la vita e la speranza. La comunità si stringe attorno alla giovane, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause di questo drammatico incidente.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, nel territorio di Anzio, dove una ragazza è stata investita da un treno. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma in gravi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ragazza investita dal treno, paura in stazione

