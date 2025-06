Ragazza investita dal treno a Lavinio mentre attraversa passaggio a livello | è gravissima

Un tragico incidente scuote Lavinio: una ragazza è stata travolta da un treno mentre attraversava il passaggio a livello in viale di Valle Schioia. L’impatto è stato violento e ora si trova in condizioni gravissime in ospedale. La comunità si stringe intorno alla giovane vittima e alle sue persone care, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica vicenda. Continua a leggere per aggiornamenti e dettagli.

L'incidente è avvenuto oggi poco dopo le 16.30 in viale di Valle Schioia 1, all'altezza della stazione ferroviaria di Lavinio. La giovane è grave in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

