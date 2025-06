ragazza denuncia stupro di gruppo in salento i medici confermano gli abusi ripetuti

Una giovane turista di Rimini denuncia uno sconvolgente episodio di stupro di gruppo avvenuto nel cuore del Salento. I medici hanno confermato le gravi violenze subite, rendendo ancora più drammatico il quadro di una notte di terrore a Marina di Mancaversa. La comunità e le autorità sono chiamate a reagire con fermezza per garantire giustizia e sicurezza in una delle mete più affascinanti d’Italia, perché nessuno deve sentirsi indifeso di fronte alla violenza.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’aggresione è avvenuta la nottte dell’11 giugno ed è avvenuta a marina di Mancaversa. I medici che l’hanno visitata in ospedale hanno confermato i ripetuti abusi subiti, evidenziando anche la violenza con i quali sono stati consumati. Nella localitĂ balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), la ragazza e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. Secondo le prime ricostruzioni, le quattro ragazze, tutte tra i 23 e i 25 anni, dopo aver conosciuto in un bar di Gallipoli quattro ragazzi del posto li hanno invitati a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it