Rafael Nadal e la racchetta più cara del mondo | il record all’asta e il prezzo

Rafael Nadal, campione indiscusso del tennis, ha conquistato un’altra vetta: la sua racchetta più cara al mondo, usata nella memorabile finale del Roland Garros 2017, è stata venduta all’asta per 157.333 dollari. Un prezzo che supera ogni aspettativa, riflettendo il valore non solo sportivo ma anche storico di questo oggetto unico. La passione per Nadal e il suo incredibile talento si traducono ora in un record da record.

La racchetta utilizzata da Rafael Nadal nella trionfale finale del Roland Garros 2017, giocata contro lo svizzero Stan Wawrinka, è stata v enduta all’asta al prezzo di 157.333 dollari statunitensi. Si tratta ufficialmente della racchetta più cara del mondo, battuta online sulla piattaforma Prestige Memorabilia. La cifra sborsata supera il precedente record di 139.700 dollari, che furono necessari per acquistare la racchetta utilizzata nella finale degli Australian Open 2022. Gli organizzatori dell’asta hanno espresso la loro soddisfazione: “ Trovare una racchetta usata da Rafa Nadal in una finale Slam è una rarità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rafael Nadal e la racchetta più cara del mondo: il record all’asta e il prezzo

