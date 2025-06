Raddoppio del Museo del ’900 | l’azienda prima in gara – esclusa – ricorre al Tar Lavori a rischio

Il futuro del Museo del Novecento di Milano è in bilico: la gara d’appalto per il suo raddoppio, “NocecentopiùCento”, si fa sempre più complessa. La società leader, Fratelli Navarra, è stata esclusa, e ora l’azienda ricorre al TAR, lasciando il progetto in un’incertezza che potrebbe mettere a rischio la realizzazione di un’opera strategica per la città. La sfida legale apre uno scenario imprevedibile per il patrimonio culturale meneghino.

Milano, 12 giugno 2025 – La spada di Damocle del Tribunale amministrativo regionale pende sui lavori per realizzare “NocecentopiùCento“, il raddoppio del Museo del Novecento nel Secondo Arengario affacciato su Piazza Duomo. Sì, perché la società prima classificata (su 16 partecipanti) nella gara d’appalto per realizzare i lavori, Fratelli Navarra srl, lo scorso 7 aprile è stata esclusa dal presidente della Commissione di gara, che ha aggiudicato l’appalto all’azienda seconda classificata, Edilcostruzioni Group srl. Il motivo dell’esclusione dei Fratelli Navarra? La loro offerta è stata considerata “anomala”: “Sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 45 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raddoppio del Museo del ’900: l’azienda prima in gara – esclusa – ricorre al Tar. Lavori a rischio

