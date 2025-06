Racconti in Erba a Villa Fermani Letture condivise con i bambini

Un’occasione unica per riscoprire il piacere della lettura immersi nella natura di Villa Fermani. "Racconti in Erba" torna anche quest’anno, offrendo incontri coinvolgenti e condivisi tra adulti e bambini. Gli appuntamenti del ciclo, previsti oggi e nelle giornate del 19 e 26 giugno, promettono momenti di magia e scoperta. Un’occasione per raccontare e conoscere belle storie a contatto con la natura, creando ricordi che resteranno nel cuore di grandi e piccini.

Torna anche quest’anno " Racconti in Erba ", l’iniziativa organizzata dall’associazione EquiLibri, con il patrocinio del Comune di Corridonia, che prevede un ciclo di incontri con letture condivise per adulti e bambini presso Villa Fermani. Gli appuntamenti si terranno oggi, poi il 19 e il 26 giugno, dalle 17.30 alle 19. "Un’occasione per raccontare e conoscere belle storie a contatto con la natura ", affermano gli organizzatori che per questi incontri animeranno il polmone verde della città con plaid e cuscini stesi sui prati, il tutto con al fianco tanti cestini pieni di libri. L’obiettivo infatti, sarà quello di creare un momento di condivisione e di avvicinamento alla lettura, nella cornice di una ambiente naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Racconti in Erba" a Villa Fermani. Letture condivise con i bambini

In questa notizia si parla di: racconti - erba - villa - fermani

Abbiamo riportato il nostro partito davanti ai luoghi di cura e ai luoghi di lavoro. Ma anche nelle aree interne del Paese, dove il nostro viaggio per incontrare le comunità, troppo spesso lasciate sole, continua. Questa mattina a Villanuova sul Clisi, in Valle Sabb Vai su Facebook

Racconti in Erba a Villa Fermani. Letture condivise con i bambini.

"Racconti in Erba" a Villa Fermani. Letture condivise con i bambini Segnala ilrestodelcarlino.it: Torna anche quest’anno "Racconti in Erba", l’iniziativa organizzata dall’associazione EquiLibri, con il patrocinio del Comune di Corridonia, che prevede un ciclo di incontri con letture condivise per ...