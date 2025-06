Raccolti oltre duemila euro per gli alluvionati di Traversara con lo spettacolo Campanileide

Una serata di solidarietà e arte che ha unito cuori e comunità per sostenere gli alluvionati di Traversara. Con oltre duemila euro raccolti, il 29 maggio al Teatro Comunale di Russi si è vissuto un evento memorabile, grazie alla magia del teatro e alla generosità dei presenti. Un risultato che dimostra come la cultura possa essere un potente motore di speranza e aiuto concreto. La solidarietà continua a fare la differenza.

2.228 euro per gli alluvionati di Traversara: è questo il ricavato della serata del 29 maggio al Teatro Comunale di Russi, organizzata dal Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi in collaborazione con la Compagnia Teatrale Gli Effimeri. Lo spettacolo “Campanileide”, interpretato dagli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Raccolti oltre duemila euro per gli alluvionati di Traversara con lo spettacolo "Campanileide"

