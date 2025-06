Raccolta di sangue ancora in lieve calo a Piacenza da inizio anno circa 4mila 900 donazioni -4,7% I dati

La raccolta di sangue a Piacenza registra un lieve calo nei primi cinque mesi dell’anno, con circa 4.891 donazioni rispetto alle 5.134 dello stesso periodo del 2023. Un trend che preoccupa, poiché ogni dono rappresenta una speranza per chi ne ha bisogno. È fondamentale quindi sensibilizzare e incentivare la generosità, affinché non si perda questa preziosa risorsa vitale. Solo così possiamo garantire un futuro più sicuro e solidale per tutti.

Raccolta di sangue in lieve calo in provincia di Piacenza: nei primi cinque mesi dell'anno sono 4mila 891 in totale le donazioni a fronte delle 5mila 134 di gennaio-giugno 2024 (meno 243), in diminuzione del 4,7%. Una riduzione già registrata nel 2024, con 378 donazioni di sangue "perse" rispetto.

