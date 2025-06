Raccolta delle ciliegie aperta a tutti oggi nei poderi dell’istituto agrario

unione tra natura, tradizione e comunità. Vieni a vivere un’esperienza unica, immergendoti in un angolo di campagna e riscoprendo il piacere genuino del raccolto fresco, durante una giornata all’insegna della semplicità e del gusto autentico.

Porte aperte nei poderi dell’ istituto agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena, dove nelle giornate di oggi, domani e sabato sarà possibile raccogliere ciliegie mature, direttamente dall’albero passeggiando tra i filari dei frutteti della scuola. Si tratta di una esperienza aperta a tutti, che permetterà di sperimentare la raccolta e di riscoprire il sapore autentico del vero chilometro zero. L’evento è aperto a tutti ed è pensato come momento di condivisione per amici, famiglie e ragazzi. Per partecipare è sufficiente presentarsi presso l’ingresso dell’azienda agraria della scuola, in via Romea 1791 dove sarà possibile parcheggiare l’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it