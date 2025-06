Rabiot niente Milan per l’ex Juventus? Perché il francese potrebbe non tornare in Serie A Lo scenario che cambia le carte in tavola

Il futuro di Adrien Rabiot si fa sempre più incerto, lasciando i tifosi italiani con il fiato sospeso. Dopo l’esperienza al Marsiglia, il centrocampista francese potrebbe sorprendere tutti e non tornare in Serie A, sconvolgendo le aspettative di mercato e aprendo scenari nuovi e imprevedibili. La vicenda di Rabiot si annuncia come una delle più complesse e affascinanti di questa sessione di calciomercato. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il suo destino.

Rabiot, niente Milan per l'ex Juventus? Perché il centrocampista francese potrebbe non tornare in Italia. Lo scenario che cambia tutto. Tra le situazioni più intricate di calciomercato si inserisce quella di Adrien Rabiot, il centrocampista francese il cui futuro è in bilico dopo la stagione al Marsiglia (squadra da cui è ripartito dopo aver chiuso l'esperienza alla Juve ). Nonostante un forte interesse da parte del Milan, la trattativa per portare Rabiot a Milano sembra aver subito una brusca frenata. Le ultime indiscrezioni rivelate da Luca Marchetti a Sky Sport 24, infatti, raccontano che il giocatore non ha ancora comunicato formalmente la sua intenzione di lasciare l'OM, un passaggio cruciale per qualsiasi trasferimento.