Qui l’anima della Toscana Il fine settimana decisivo Rionisti già in fermento

L’anima vibrante della Toscana si accende nel cuore di Castiglion Fiorentino, dove l’entusiasmo si fa palpabile. A pochi giorni dal Palio dei Rioni 2025, la città è un tripudio di fermento e tradizione. Dopo intense giornate di tornei e spettacoli, l’attenzione è tutta rivolta agli ultimi preparativi. Il fine settimana decisivo sta per iniziare, promettendo emozioni indimenticabili: scopri cosa rende unico questo evento storico.

di Luca Amodio CASTIGLION FIORENTINO Mancano ormai pochi giorni all’edizione 2025 del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, e la città della Valdichiana è entrata nel vivo della sua settimana più intensa. Dopo il Torneo di Calcio a 7 e la Gara Musici e sbandieratori, ora l’attenzione si concentra sugli appuntamenti finali che accompagnano la comunità verso la tanto attesa corsa in programma domenica 15 giugno. Si parte oggi con le visite veterinarie presso il centro ippico "L’Amazzone ippoturismo", momento fondamentale per la sicurezza dei cavalli e la regolarità della manifestazione. Venerdì 13 sarà invece una giornata carica di significato: al mattino si terrà la benedizione delle stalle dei tre rioni aperte per l’occasione anche alle visite guidate dei più piccoli, mentre nel pomeriggio spazio alle prove a 3 e 6 cavalli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Qui l’anima della Toscana". Il fine settimana decisivo. Rionisti già in fermento

