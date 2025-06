Qui ci pagano 5mila euro al mese | ecco dove scappano gli infermieri italiani

Una professione di eccellenza, ma spesso sottovalutata e malpagata. Nonostante siano tra i più preparati al mondo, molti infermieri italiani cercano nuove opportunità all’estero, come a Dubai, dove il salario può triplicare quello italiano. È un fenomeno che rivela le sfide del nostro sistema sanitario e la fuga di talenti. Ma qual è il prezzo di questa emigrazione? Scopriamolo insieme.

Sono tra i professionisti della sanità meglio preparati al mondo. Ma anche tra i peggio pagati. Così, per molti di loro, non resta che volare a Dubai per il triplo dello stipendio (quasi 5mila euro al mese, visto che in Italia la paga è tra 1.500 e 2mila euro). Quella degli infermieri italiani. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Qui ci pagano 5mila euro al mese": ecco dove scappano gli infermieri italiani

