Si tratta del regista più giovane di sempre ad aver mai diretto un film per la celebre casa di produzione indipendente americana A24 ha dato il via libera al film horror fantascientifico The Backrooms che sarà diretto dallo youtuber Kane Parsons. Si tratta di una scelta senza precedenti, dato che Parsons ha 19 anni, ed è ufficialmente il regista più giovane nella storia di A24. Il cast è composto da Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve. Anche se la trama non è stata resa nota, The Backrooms si baserà sul mondo dell'universo horror virale di Parsons su YouTube. La sua serie antologica ha debuttato nel 2022 e ad oggi ha accumulato oltre 190 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Questo youtuber 19enne dirigerà il film del suo successo virale The Backrooms per la A24

