Questi sono i tanti benefici dell'açai frutto di origine sudamericana

L' açai è un frutto di origine sudamericana la cui pianta cresce spontanea in Brasile. La pianta produce delle bacche di colore scuro simili a mirtilli e particolarmente apprezzate per il contenuto di antociani, vitamine e minerali. Ecco tutti i benefici. La presenza di steroli vegetali, lipidi dalle proprietà ipocolesterolemizzanti, permette di abbassare il colesterolo cattivo e al contempo di aumentare il colesterolo buono (o HDL). L'açai combatte i problemi digestivi poiché ha proprietà disintossicanti che risultano utili per il fegato. Inoltre queste bacche sono un'importante fonte di fibre vegetali, indispensabili per il corretto funzionamento dell'intestino.