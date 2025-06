Questa frontiera ha ucciso a Ventimiglia la preghiera di prete e imam | la denuncia a dieci anni dalla chiusura dei confini

una questione di confini, ma di umanità che si ferma e si interroga. La frontiera di Ventimiglia diventa così simbolo di un dibattito più ampio, in cui il rispetto dei diritti e la solidarietà devono superare ogni barriera. È il momento di riscoprire il valore della compassione e dell’accoglienza, per costruire un futuro in cui le frontiere non siano barriere di sofferenza, ma ponti di speranza.

“Siamo qui alla frontiera di Ventimiglia, dove tante storie si spezzano, memoria viva e grido profetico: non più morte e respingimenti ma accoglienza, giustizia e umanità”. Con queste parole il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta ha chiuso l’iniziativa di preghiera interreligiosa e denuncia organizzata ieri a piazzale San Ludovico, a dieci anni dalla sospensione del trattato di Schengen da parte della Francia. “Non è solo un monito legato a un fatto passato, ma di tragica attualità. Dona a noi occhi per vedere, mani per aiutare, cuori capaci di riconoscere in ogni volto un fratello e una sorella – un passaggio del momento di preghiera – Fa, Signore, che nessuno sia straniero su questa terra che tu hai dato a tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questa frontiera ha ucciso”, a Ventimiglia la preghiera di prete e imam: la denuncia a dieci anni dalla chiusura dei confini

