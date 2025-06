Quell’imbuto infernale | Dal Mugello a Firenze Peggio che andare a Roma

Quell’imbuto infernale tra Mugello e Firenze, paragonabile a un viaggio verso Roma in treno ad alta velocità, sta trasformando un tragitto di pochi chilometri in un’odissea quotidiana. La nuova fase dei lavori di Publiacqua, iniziata lunedì sera, ha peggiorato gli ingorghi già insostenibili lungo via Bolognese, costringendo i pendolari a sopportare oltre un’ora e mezza di traffico nei momenti di punta. È ora di trovare una soluzione definitiva a questa emergenza che paralizza la città.

Odissea, impresa. Chiamatela come volete ma la tratta Borgo San Lorenzo Firenze, via Bolognese o via Faentina, questa è. Da lunedì sera, giorno in cui è iniziata la nuova fase dei lavori di Publiacqua in via Bolognese, occorre un’ora e mezzo circa, almeno negli orari di punta, per spostarsi dal Mugello verso la città. Più o meno quanto da Firenze a Roma con l’Alta Velocità. La prova provata si è concretizzata ieri mattina quando, intorno alle 8,30, ho ingranato la marcia da Borgo San Lorenzo in direzione viale Giovine Italia. Sono partita con un bel po’ di anticipo essendo cosciente della dilatazione dei tempi con il nuovo cantiere di Publiacqua in via Bolognese, ma allo stesso tempo ero certa che mi sarebbe avanzata una manciata abbondante di minuti per prendere un caffè prima d’iniziare il lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quell’imbuto infernale: "Dal Mugello a Firenze. Peggio che andare a Roma"

In questa notizia si parla di: firenze - mugello - roma - quell

Imprenditoria, la carica dei 600 giovani. Firmata l’alleanza tra Mugello e Firenze - È ufficiale: nasce l'alleanza tra Mugello e Firenze per dare forza all'imprenditoria giovanile! Un progetto ambizioso volto a trasformare idee in realtà, offrendo spazi, strumenti e supporto.

Sul circuito del Mugello per correre,ma anche per parlare del progetto di educazione stradale che i Di.Di con Emiliano Malagoli e Omar Bortolacelli portano avanti nelle scuole insieme a OCTO Telematics “Non buttate la vita in un secondo” … Perché a volte b Vai su Facebook

I 660 Papa boys al loro Giubileo: Insieme per lui; Sinner, svanisce il sogno. Alcaraz re di Roma, vince gli Internazionali; Rifiuti, dal Mugello a Roma l’Italia delle discariche.

Quell’imbuto infernale: "Dal Mugello a Firenze. Peggio che andare a Roma" Lo riporta lanazione.it: Chiamatela come volete ma la tratta Borgo San Lorenzo Firenze, via Bolognese o via Faentina, questa è.