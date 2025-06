Quella volta che il cinema asiatico ha provato a raccontare il gioco

quelli della saga, in cui il gioco diventa simbolo di destini incrociati, di sfide epiche e di humor senza tempo. Questa serie ha saputo catturare l’essenza del gambling e trasformarla in un’epopea cinematografica che continua a influenzare anche il nostro modo di vedere il gioco d’azzardo sul grande schermo. Scopriamo insieme come questa avventura abbia lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale asiatico e oltre.

C’è una saga cinematografica che nel bel paese non è esattamente conosciutissima ma che ha avuto un’impatto veramente epocale su un frammento di cultura orientale che è poi ritornata da noi sotto forma di. Jackie Chan! La saga di God Of Gamblers, infatti, è una delle saghe cinematografiche più di successo della storia del cinema di Honk Kong e basta guardare il primo dei diversi film girati per rendersene conto. C’è un momento, in ognuno di questi film in cui il tempo sembra fermarsi all’improvviso: le stanze abitate dai protagonisti si fanno silenziose e l’unica cosa che si muove è il fumo di sigaretta, soltanto perché nel frattempo c’è un mazzo di carte che si alza con una precisione altrimenti impossibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Quella volta che il cinema asiatico ha provato a raccontare il gioco

