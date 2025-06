Quella fontana ci costa troppo Sostituiamola

La fontana di via Indipendenza continua a far discutere: tra controversie e costi di manutenzione, la sua presenza diventa sempre più problematica. Presentata come un dono nel 2003, ha ormai superato il suo ruolo estetico, sollevando dubbi sulla sostenibilità economica. È arrivato il momento di considerare alternative più efficienti e meno onerose. La domanda è una: vale davvero la pena continuare a investire in questa fontana o è meglio sostituirla con qualcosa di più utile?

La fontana di via Indipendenza torna alla ribalta. Sin dall’inizio - era il 2003 - ha sempre creato controversie. Presentata come un regalo della Meda spa e voluta come abbellimento di quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo municipio (il palazzo a vetri, ora c’è la Medateca). Il tema dei costi di manutenzione della fontana aveva registrato però le perplessità delle minoranze che, nell’ultimo Consiglio comunale, sono tornate alla carica. "Quella fontana costa troppo ed è impegnativa a livello di manutenzione, perché non pensare a qualcosa che sia davvero simbolico per Meda, città del design?" ha detto il consigliere Massimo Nava (Pd), dato che per la manutenzione straordinaria dell’impianto, fermo da tre anni, sarebbe stato necessario aggiungere 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Quella fontana ci costa troppo. Sostituiamola"

Quella fontana ci costa troppo. Sostituiamola; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.

"Quella fontana ci costa troppo. Sostituiamola" Riporta ilgiorno.it: La fontana di via Indipendenza torna alla ribalta.