Quei quasi 17 milioni di euro per far rinascere il quartiere di San Rocco

Quasi 17 milioni di euro destinati a rinascere il cuore di San Rocco, il quartiere più popoloso di Monza. La giunta Pilotto investe con decisione sulle periferie, ponendo le basi per un futuro più vibrante e coeso. Un maxi progetto di rigenerazione urbana e sociale che trasformerà il volto del quartiere, creando nuove opportunità e rinnovando il legame tra cittadini e comunità. Il progetto...

La giunta Pilotto investe sulle periferie e più precisamente sul quartiere di San Rocco. Un maxi investimento di quasi 17 milioni di euro (per l’esattezza 16.890.000 euro) per quel progetto di rigenerazione urbana e di coesione sociale che coinvolgere il popoloso quartiere monzese. Il progetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Quei quasi 17 milioni di euro per far rinascere il quartiere di San Rocco

