Quei giorni in carcere a 94 anni Cinque in cella un solo bagno Ho provato tanta vergogna

La storia di Renato Cacciapuoti, 94 anni, è un potente racconto di fragilità e dignità umana. Dopo tredici anni dalla bancarotta dell’Editoriale Olimpia, si è trovato improvvisamente dietro le sbarre, vivendo momenti di sconforto e vergogna che nessuno dovrebbe mai affrontare a questa età. Un’esperienza che scuote le coscienze e ci invita a riflettere sulla giustizia, la misericordia e il rispetto per le persone più vulnerabili.

Firenze, 12 giugno 2025 – Difficilmente Renato Cacciapuoti, 94 anni, si dimenticherà dei sei giorni passati in una cella di Sollicciano. Giovedì scorso è stato prelevato da alcuni agenti di polizia da casa sua e trasferito al penitenziario fiorentino. È finito dietro le sbarre per una bancarotta fraudolenta, dopo il crac dell’Editoriale Olimpia, avvenuta tredici anni fa. Una condanna arrivata in primo grado a quattro anni e otto mesi, contro la quale era stato fatto appello nel 2021. La corte d’appello, però, l’anno scorso ha confermato la pena. Nessun ricorso in Cassazione e la pena è diventata definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quei giorni in carcere a 94 anni. “Cinque in cella, un solo bagno. Ho provato tanta vergogna”

In questa notizia si parla di: anni - giorni - cella - quei

Angelo Apruzzi ha 61 anni: «Vivo in stazione a Macerata da 40 giorni. Ho un gattino, la mia vita è tutta qui» - Angelo Apruzzi, 61 anni, vive da 40 giorni in un rifugio temporaneo a Macerata, accompagnato dal suo gattino.

Il mistero di Denisa e quei 12 giorni di silenzio: l’ultima traccia lasciata da una cella telefonica Vai su X

È il 3 giugno del 1944, Bruno Buozzi è rinchiuso in una cella del carcere di via Tasso. Riportiamo il toccante ricordo di un compagno di. prigionia. In permanenza - scrive l'anonimo calabrese - ci illumina una lampadina elettrica, la cui luce, dopo pochi giorni, m Vai su Facebook

Quei giorni in carcere a 94 anni. “Cinque in cella, un solo bagno. Ho provato tanta vergogna”; L’incredibile evasione. Chiavi false e lenzuola. Quei due ragazzi fuggiti soltanto per un’ora; Violenza a Marassi, la procura indaga su possibili omissioni degli agenti.

Quei giorni in carcere a 94 anni. “Cinque in cella, un solo bagno. Ho provato tanta vergogna” Come scrive lanazione.it: “Frutta e verdura al limite del marcio, le grida sono assordanti e il caldo insopportabile” ...