Quei centri per il cibo una trappola letale superati i 55mila morti

Le immagini di Gaza parlano da sole: centri alimentari e distribuzioni diventati trappole mortali, lasciando dietro di sé oltre 55.000 vittime. Una tragedia atroce, spesso descritta con le parole di chi ha perso tutto, anche i propri cari. Dietro a questa devastazione si cela una crisi umanitaria che chiede attenzione e azione immediata. È il momento di riflettere e agire per fermare questa spirale di dolore.

C'è una frase che riecheggia da giorni a Gaza, tra le lacrime di chi ritrova i propri figli cadaveri, i genitori massacrati: «Era solo andato a cercare del cibo».

