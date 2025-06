Quattrocento anni con Brueghel il Vecchio a casa di Federico Borromeo

Quattrocento anni fa, Brueghel il Vecchio lasciava un'impronta indelebile nel mondo dell'arte, esattamente come Federico Borromeo, visionario fondatore dell'Ambrosiana. La stretta connessione tra i due geni si svela nelle memorie di un’epoca affascinante, arricchendo il patrimonio culturale di Milano. Un viaggio tra passato e presente che celebra la bellezza eterna di un'arte senza tempo, una storia che merita di essere riscoperta e rivissuta oggi più che mai.

La Biblioteca Ambrosiana nasce nel 1607, la Pinacoteca Ambrosiana undici anni dopo e quel geniaccio di Jan Brueghel il Vecchio (1568-1625) di cui ricorrono ora i quattro secoli dalla morte, mancò di un soffio la conoscenza di entrambe. Non però di Federico Borromeo, che dell'Ambrosiana sarebbe stato visionario fondatore: negli anni giovanili in cui viveva a Roma, il cardinale amava intrattenersi con Brueghel (quel "Brueghel dei velluti, dei fiori e del paradiso", come ci insegnavano al liceo) e non smise di farlo a Milano, dove il pittore fiammingo rimase parecchio (scrive il Borromeo: "sta a casa mia") durante il suo soggiorno italiano sul finire del Cinquecento, e nemmeno, in via epistolare, quando l'artista se ne tornò ad Anversa.