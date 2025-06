Quattro nuovi agenti per il commissariato

Il commissariato di Montecatini si arricchisce di quattro nuovi agenti, una novità che rafforza la sicurezza e il presidio sul territorio. La notizia, annunciata con entusiasmo dal consigliere comunale e segretario regionale della Lega Luca Baroncini e dal collega Karim Toncelli, testimonia l’impegno delle istituzioni e del governo. Grazie a un intervento deciso del ministro Piantedosi e del sottosegretario Nolteni, la presenza della polizia diventa più incisiva, garantendo un futuro più sicuro per i cittadini.

Quattro agenti in più stanno per arrivare in servizio al commissariato di Montecatini. La notizia arriva dal consigliere comunale (nonché segretario regionale della Lega) Luca Baroncini e dal suo collega Karim Toncelli. "Grazie all'intervento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario della Lega Nicola Nolteni – confermano gli esponenti del Carroccio – sono stati assegnati quattro nuovi agenti della polizia di Stato al commissariato di Montecatini. Questo fa sì che si possa avere maggior presenza della polizia di Stato in giro con le pattuglie e quindi miglior controllo del territorio e prevenzione.

