Quattro minorenni rapinati sul lungomare via soldi e collanine Un giovane arrestato caccia ai complici

Un episodio inquietante ha sconvolto il lungomare di Riccione, dove quattro minorenni sono stati vittime di una rapina brutale: portati via soldi e oggetti preziosi sotto gli occhi spaventati dei giovani. La pronta azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un 27enne umbro, mentre prosegue la caccia ai complici. La sicurezza dei nostri giovani resta una priorità imprescindibile, e l’intervento tempestivo delle autorità dimostra che nessuno è al di sopra della legge.

Grande spavento, durante le scorse ore, sul lungomare di Riccione, per quattro minorenni vittime di una rapina. Rubati contanti, un power bank e due collanine. Uno dei presunti responsabili è stato arrestato. I carabinieri di Riccione hanno fermato un 27enne umbro, residente in Lombardia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Quattro minorenni rapinati sul lungomare, via soldi e collanine. Un giovane arrestato, "caccia" ai complici

