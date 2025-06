Quattro anni fa il dramma della ghiacciaia in Lessinia | torna a Verona il memorial in ricordo dei piccoli Michele e Tommaso

Quattro anni fa, il dramma della ghiacciaia in Lessinia ha segnato profondamente la nostra comunità. Ora, a Verona, torna il Memorial in ricordo dei piccoli Michele e Tommaso, un gesto di speranza e solidarietà. Organizzato dall’associazione Save Moras Italia dal 13 al 15 giugno 2025, questa festa per la vita riunisce sport, musica e attività all'aperto per celebrare la memoria e promuovere la solidarietà. Un’occasione speciale per fare del bene e guardare avanti con speranza.

Una festa per la vita in memoria di Michele & Tommaso. L'associazione Save Moras Italia organizza il terzo Memorial dal 13 al 15 giugno 2025. L'iniziativa benefica patrocinata dalla circoscrizione, con un nutrito calendario di eventi tra cui tornei sportivi, musica, passeggiate, si terrà al.

