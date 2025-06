Quattordicesima pensionati 2025 | chi ha diritto a riceverla e chi no Requisiti Inps

Buone notizie per i pensionati italiani: nel 2025 arriverà la quattordicesima, una cifra extra che può far piacere, con importi variabili tra 437 e 655 euro. Chi ha diritto e quali sono i requisiti INPS? Scopriamo insieme come ottenere questa prestazione aggiuntiva e chi rischia di restare escluso. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli e prepararti al meglio!

Buone nuove in arrivo per i pensionati (almeno alcuni). Nel cedolino di luglio, o al più tardi in quello di dicembre, è prevista l’erogazione di una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a quanti sono in possesso di determinati requisiti anagrafico-reddituali: si tratta della famosa quattordicesima pensionati, da un minimo di 437 euro a un massimo di 655 euro una tantum. L’importo può essere richiesto all’INPS anche da coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio o dal 1° agosto dell’anno corrente, fino al prossimo 31 dicembre. Non tutti però ne hanno diritto. In questi paragrafi una guida per pensionati e pensionate, con riguardo a chi ne ha diritto e chi invece resta escluso. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Quattordicesima pensionati 2025: chi ha diritto a riceverla e chi no. Requisiti Inps

