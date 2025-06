Quatar pass par Vila | a Villadossola arriva la camminata enogastronomica

Sei pronto a vivere un’esperienza unica tra sapori autentici e meraviglie locali? Domenica 15 giugno, Villadossola si trasforma in un percorso di gusto con "Quatar Pass par Vila Gourmet". Partendo dal Teatro La Fabbrica, questa camminata enogastronomica ti guiderà tra le vie della città, tra degustazioni irresistibili e scorci suggestivi. Un’occasione imperdibile per scoprire il territorio in modo coinvolgente e delizioso...

Domenica 15 giugno a Villadossola arriva "Quatar pass par Vila gourmet", la camminata enogastronomica per le vie della città organizzata da Comune e Pro Loco. Si parte dal Teatro La Fabbrica, dopo aver degustato l'antipasto, per una passeggiata a tappe alla scoperta del territori e dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Quatar pass par Vila": a Villadossola arriva la camminata enogastronomica

Quatar pass par Vila: a Villadossola arriva la camminata enogastronomica; VILLADOSSOLA - Quatar pass par Vila gourmet; La Quatar pass par Vila diventa gourmet.

"Quatar pass par Vila": a Villadossola arriva la camminata enogastronomica novaratoday.it scrive: Domenica 15 giugno a Villadossola arriva "Quatar pass par Vila gourmet", la camminata enogastronomica per le vie della città organizzata da Comune e Pro Loco.