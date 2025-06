Quando mia nonna è morta ho trovato un modo per tenerla con me per sempre nel mio corpo | il video diventa virale e commuove

Quando la nonna di Ari Davis, Gwendolyn Powell, ci ha lasciato, lei ha trovato un modo toccante per tenerla sempre vicina: intrecciare un dreadlock dei suoi capelli ai propri. Questo gesto simbolico, ricco d’amore e ricordo, ha commosso milioni di persone e il video è diventato virale. La storia di questa connessione speciale tra generazioni ci ricorda quanto l’amore possa superare ogni confine. E così, Ari ci racconta...

Si chiama Ari Davis e quando la sua amata nonna, Gwendolyn Powell, è morta, ha deciso di prendere un suo dreadlock e di intrecciarlo ai suoi capelli. Powell era un’attivista per i diritti civili e i suoi dreadlock erano il suo simbolo. E il video dove Davis mostra la procedura è diventato virale: “La mia nonna ha sempre avuto i dread. Li portava da quando era giovane, e io l’ho sempre conosciuta così”, il racconto della ragazza in esclusiva a People. “Quando è morta in ospedale tutti volevamo tenerne qualcuno, perchĂ© profumavano ancora di lei. Io in quel momento ho capito che ne avrei intrecciato uno tra i miei capelli, ho tenuto due dread che mi sembravano in buone condizioni, e sapevo che ne avrei usato uno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it