Quali sono le idee outfit più glamour a cui ispirarsi per un battesimo in estate? Ecco cinque look che potrebbero fare al caso vostro

Se devi assistere a un battesimo in estate e desideri brillare con stile, lasciati ispirare da queste cinque idee outfit glamour, perfette per madrine e invitate. Dal classico abito a pois midi alle proposte più moderne con pantaloni morbidi, scopri come unire eleganza e decoro senza rinunciare alla tendenza. Preparati a scegliere il look ideale: ecco i nostri consigli per un look impeccabile e di classe!

C he siate madrine o invitate, l' outfit per un battesimo in estate è bene che rispetti il giusto mix di decoro e stile. Ecco cinque idee glamour e di tendenza a cui ispirarsi per il proprio look. Abito a pois La versione in bianco e nero è iper chic. La lunghezza da prediligere in caso di cerimonia, quella midi. Leggi anche › Rituali di stile. Come vestirsi (bene) per un battesimo in estate? Abito morbido sui pantaloni Una combinazione davvero originale che sembra nata per un battesimo formale in cui è richiesta una buona dose d'eleganza. Colori pastello Rosa o azzurro baby, ma anche latte menta e burro.

