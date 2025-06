Quali cibi mangiare per fare il pieno di cheratina?

Se desideri capelli splendidi, unghie robuste e una pelle radiosa, la chiave potrebbe essere nel piatto! La natura ci offre alimenti preziosi che stimolano la produzione di cheratina, la proteina fondamentale per la nostra bellezza naturale. Tra questi, il mango si distingue per il suo mix di provitamina A, vitamina C e folato, contribuendo in modo del tutto naturale alla salute di tutta la struttura. Scopri quali cibi integrare nella tua dieta per valorizzare la tua bellezza dall’interno!

La cheratina è una proteina che contribuisce ad avere capelli sani, unghie forti e pelle luminosa. Oltre all’utilizzo di integratori e di trattamenti cosmetici, possiamo aiutare il nostro organismo a produrre più cheratina con l’assunzione di determinati cibi. Tra questi c’è il mango, frutto tropicale ricco di provitamina A, che aiuta nella sintesi della cheratina, e di altri nutrienti chiave come la vitamina C e il folato. Ricco di proteine, acidi grassi omega-3 e biotina, il salmone favorisce la crescita dei capelli e rende la pelle compatta e soda a ogni età . Le patate dolci, invece, contengono provitamina A, denominata carotenoidi-beta carotene. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Quali cibi mangiare per fare il pieno di cheratina?

