qualche goccia di profumo prima di andare a dormire concilia il sonno lo dice la scienza

C’è davvero chi si spruzza il profumo prima di andare a dormire? Sì. Un gesto intimo, personale, quasi segreto. Nessuno da impressionare, solo per sĂ©. Sembra poco diffusa, ma in realtà è un’abitudine piĂą comune di quanto si pensi. Una goccia di profumo dietro l’orecchio, una vaporizzazione leggera sul cuscino, o sul pigiama. L’importante è spruzzarne un po’, proprio come faceva Marilyn Monroe. Ma cosa si cela dietro a quest’abitudine? Vale davvero la pena chiederselo: spruzzare un po’ di profumo prima di dormire aiuta davvero a conciliare il sonno? E se sì, quali sono i benefici specifici? Spruzzarsi il profumo prima di dormire, come faceva Marilyn Monroe. 🔗 Leggi su Amica.it