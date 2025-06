Putin è imperialista ma i russi vogliono la fine della guerra

Putin è spesso descritto come un leader imperialista, ma in Russia cresce il desiderio di porre fine al conflitto. È davvero possibile il dissenso in un paese così controllato? Ne abbiamo parlato con Oleg Orlov, co-presidente dell’associazione Memorial, storica realtà che dagli anni ’80 si batte per i diritti umani e la pace. Scopriamo insieme quale spazio esiste ancora per la voce critica in Russia.

Ma in Russia è possibile il dissenso? Ne abbiamo parlato con Oleg Orlov, tra i fondatori e co-presidente dell’associazione russa Memorial, che fin dagli anni ’80 si batte per il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Putin è imperialista, ma i russi vogliono la fine della guerra»

In questa notizia si parla di: putin - imperialista - russi - vogliono

UCRAINA | Coloro che "vogliono male" alla Russia sono pronti ad adottare nuove sanzioni contro Mosca anche "a loro discapito" perché sono "deficienti". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Da Riad, il presidente statunitense Trump ha detto ch Vai su Facebook

Il Pentagono avverte: tagli alle forniture alle forze armate ucraine; Notizie dal fronte | Le piazze europee, l’imperialismo russo, e l’ipocrisia italiana; Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky. L’Ue non sa come mettere fine al conflitto” - La Cnn: “Gli Usa hanno ridotto il sostegno a Kiev per le operazioni offensive ma non per quelle difensive”.

Il Nobel per la pace Orlov: «Sono tanti i russi che non vogliono la guerra, ma non possono dirlo» Lo riporta vita.it: Oleg Orlov, premio Nobel per la pace, esule russo che vive a Berlino, è stato liberato lo scorso agosto con uno scambio di prigionieri tra la Russia e l’Occidente.