Pusher ucciso per amore condannato il killer

Un dramma che ha scosso la comunità di Casal di Principe, segnando un tragico capitolo di violenza e passioni travolte. Dopo un lungo processo, la giustizia ha finalmente fatto luce sulla tragica vicenda: Paolo Scarano, l’uomo che ha tolto la vita a Paolo Menditto per motivi legati all’amore, è stato condannato a ventitre anni di reclusione. Un verdetto che chiude una triste pagina, ma lascia aperti interrogativi sul fragile confine tra passione e follia.

Ventitreanni di reclusione. E' stata questa la condanna inflitta Paolo Scarano, ex militare 36enne di Casal di Principe, killer reo confesso dell'efferato delitto del 56enne Paolo Menditto, assassinato nel suo appartamento al primo piano di una delle palazzine popolari del rione "Unrra Casas" di.

killer - pusher - ucciso - amore

