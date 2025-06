Pusher accoltellato due militari con l’abbreviato

I territori di Varese sono stati teatro di un episodio drammatico che ha scosso la comunità: un pusher è stato accoltellato da cinque imputati, tra cui tre carabinieri, durante una notte inquietante nei boschi di Castiglione Olona. La recente udienza preliminare ha posto sotto i riflettori una vicenda complessa, sollevando interrogativi sulla giustizia e sul confine tra dovere e responsabilità. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Udienza preliminare ieri davanti al Gup del Tribunale di Varese per l’ accoltellamento del pusher, un nordafricano di 37 anni, avvenuto nella notte tra il 5 e 6 luglio dello scorso anno nei boschi di Castiglione Olona e trovato in una pozza di sangue da alcuni passanti. Sono 5 gli imputati: tre sono carabinieri, due, fermati il 6 luglio 2024, accusati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata, riferirono di essersi difesi da un’aggressione, ma per gli inquirenti l’attività degli arrestati, in quella circostanza liberi dal servizio, era diversa da quella attuata per reprimere lo spaccio di droga nella zona secondo quanto emerso nelle indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it