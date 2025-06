Purtroppo è così Re Carlo brutte notizia sulla sua salute

L’attenzione si sposta dal trionfo delle celebrazioni al cuore delle preoccupazioni: la salute di Re Carlo III. Mentre Londra si prepara a onorare il Trooping the Colour, una nuova luce cade su uno dei momenti più simbolici della monarchia britannica. La notizia, confermata da fonti autorevoli, apre uno squarcio sulla fragilità di un sovrano che affronta sfide inaspettate. La sua condizione, purtroppo, non è più solo gossip, ma una realtà da monitorare attentamente.

