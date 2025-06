Punteremo sul welfare per i docenti La promessa di Valditara

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un impegno deciso sul welfare per i docenti, sottolineando l'importanza di riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale del personale scolastico. Per lui, si tratta di un investimento che rafforza l’autorevolezza e la qualità dell’intero sistema educativo, perché sostenere chi crea il futuro è un dovere prioritario. Questa rivoluzione nel welfare scolastico rappresenta un passo importante verso una scuola più giusta e motivata.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, punta sul welfare nelle scuole per aumentare le garanzie "Vi è un tema di welfare innanzitutto. Perché, se vogliamo riconoscere l'autorevolezza ai docenti, al personale della scuola tutto, dobbiamo anche insistere su questo tema che qualcuno, invece, ha considerato una mancia. Ma per me, per esempio, non è una mancia equiparare il personale della scuola a tutti gli altri lavoratori italiani, in particolare del pubblico impiego prevedendo, per esempio, l'assicurazione per gli infortuni in itinere e sul lavoro. Perché, se io andando a scuola, mi rompo una gamba oppure sulle scale mi slogo un piede, non vedo per quale motivo debba essere discriminato rispetto ad altri lavoratori.

