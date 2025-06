Pulizia bagni turistici Accordo da 700mila euro Il Comune incassa l’obolo

In un contesto di crescente affluenza turistica, la gestione dei bagni pubblici a Firenze si trasforma in una sfida da oltre 700mila euro: un investimento astronomico che ha sollevato interrogativi sulla reale utilità e sul costo effettivo di questi servizi. Tra aumenti vertiginosi e strutture spesso inutilizzate, il dilemma resta: quanto realmente vengono usati e meritano questa spesa così importante? La risposta potrebbe cambiare le prospettive di gestione della città.

di Antonio Passanese FIRENZE Da 20mila a oltre 633mila euro: no, non è il jackpot di un Gratta e Vinci, ma il nuovo costo per la gestione e pulizia di 14 bagni pubblici a Firenze. Un aumento che ha fatto sobbalzare anche i più stoici contribuenti. Perchè va bene l’ondata di turisti, va bene che alcune toilette siano fuoriuso (sono più di una ventina) e gli altri vanno tenuti in modo impeccabile ma, alla fine, quanto vengono utilizzati? E soprattutto, quanto hanno fruttato dal 2018 fino al termine della concessione? Un passaggio centrale, visto che l’aumento esorbitante dei costi di gestione dovrebbe essere recuperato con l’obolo versato da chi usufruisce del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pulizia bagni turistici. Accordo da 700mila euro. Il Comune incassa l’obolo

In questa notizia si parla di: pulizia - bagni - euro - turistici

Torre a Mare come le principali località turistiche del paese. Nella giungla degli affitti brevi che oramai caratterizza la nostra città c’è una nuova tendenza. Nell’ex frazione di Bari per affittare «una villetta» si spende sino a mille euro a settimana, una cifra recor Vai su Facebook

Pulizia bagni turistici. Accordo da 700mila euro. Il Comune incassa l’obolo; Orvieto, ricavi tassa di soggiorno: 553 mila euro nel 2024. Cambiano tariffe per sosta bus turistici; Cilento, una stagione estiva da dimenticare.

Pulizia bagni turistici. Accordo da 700mila euro. Il Comune incassa l’obolo Riporta msn.com: Da 20mila a oltre 633mila euro: no, non è il jackpot di un Gratta e Vinci, ma il nuovo costo per la gestione e pulizia di 14 bagni pubblici a Firenze.