Puglia ucciso Carabiniere in servizio

Una tragedia scuote la Puglia: un carabiniere in servizio è stato ucciso all'alba a Francavilla Fontana, durante un'operazione di controllo. La comunità è sconvolta e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche di questa drammatica perdita. Un episodio che sottolinea il rischio quotidiano affrontato da chi protegge la nostra sicurezza e che lascia un vuoto incolmabile nel cuore della provincia.

9.08 Un Carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia. Il Carabiniere è stato ucciso durante un'attività di controllo nella zona industriale. Il militare potrebbe essere stato colpito durante il controllo di un'automobile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

