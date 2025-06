Puglia Michele Emiliano condannato per diffamazione | risarcirà ex consigliere Cipriani

La politica pugliese è sotto i riflettori: Michele Emiliano, presidente della Regione, è stato condannato per diffamazione e dovrà risarcire 25mila euro all’ex consigliere Cipriani. La sentenza, sospesa, nasce da un episodio del 2018, che ha scatenato molte reazioni. Questa vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla responsabilità pubblica e il rispetto reciproco. Ma cosa cambierà nel panorama politico regionale?

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato condannato per diffamazione. Dovrà pagare una multa di 25mila all'ex consigliere comunale di Bari Luigi Cipriani, parte offesa. La pena è sospesa. La sentenza del Tribunale di Bari arriva a seguito della vicenda avvenuta il 13 settembre 2018 quando il presidente della Regione Puglia, commentando in una trasmissione televisiva il comizio tenuto dall'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, davanti al circolo di Cipriani, aveva insinuato "l'esistenza di un legame tra Cipriani, il suo movimento politico e la criminalità organizzata".

