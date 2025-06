pubalgia e voglia di riscatto: il 2025 controverso di Matteo Melluzzo. Nella puntata del giovedì di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, ospite il velocista siciliano Matteo Melluzzo, classe 2002, campione europeo della 4×100. A soli 22 anni, Melluzzo sta vivendo un momento delicato a causa di una pubalgia che ne limita la continuità negli allenamenti. Nonostante ciò, ogni volta che riesce a scendere in pista, i riscontri sono più che positivi. Matteo racconta il suo percorso verso il recupero completo e...

