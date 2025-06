PSVITA VitaMote 1.4 BETA | Usa la PS Vita come Controller Wireless per Android

Scopri come trasformare la tua PS Vita in un controller wireless per Android con VitaMote e VitaPad! Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità di gioco, offrendo un'esperienza fluida e coinvolgente. Vuoi sapere come configurarlo passo dopo passo? Continua a leggere e sfrutta al massimo il potenziale della tua console portatile, rendendo ogni partita unica e divertente!

La PS Vita non è solo una console portatile fantastica per giocare, ma può anche trasformarsi in un controller wireless per il tuo smartphone o tablet Android! Grazie a VitaPad (uno strumento homebrew sviluppato da Rinnegatamante) e alla nostra app VitaMote, puoi sfruttare i comandi della tua Vita per giocare su Android in modo semplice e senza lag. Come Configurare VitaMote. Passo 1: Installa VitaPad sulla PS Vita. Assicurati di avere custom firmware sulla tua PS Vita.. Scarica VitaPad e installalo tramite Homebrew Store o manualmente.. Passo 2: Installa VitaMote sul Dispositivo Android. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PSVITA] VitaMote 1.4 BETA : Usa la PS Vita come Controller Wireless per Android

In questa notizia si parla di: psvita - vitamote - beta - vita

Rilasciato VitaMote v1.4 Beta: utilizza la Playstation Vita come controller di gioco sui dispositivi Android; Rilasciato VitaMote-Beta, utilizzare la Playstation Vita come controller di gioco sui dispositivi Android.